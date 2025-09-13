ダウ平均は反落 来週のＦＯＭＣ待ちの雰囲気＝米国株序盤 ダウ平均は反落 来週のＦＯＭＣ待ちの雰囲気＝米国株序盤

NY株式12日（NY時間11:59）（日本時間00:59）

ダウ平均 45920.19（-187.81 -0.41%）

ナスダック 22128.28（+85.21 +0.39%）

CME日経平均先物 44535（大証終比：+55 +0.12%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。今週のインフレ指標と先週からの雇用指標を経て、市場は来週のＦＯＭＣでの利下げを確信している。ただ、一部で観測されている０．５０％ポイントの大幅利下げはないと見られているようだ。その確率は１０％以下となっている。



ＦＲＢの利下げ再開への期待を背景に米株式市場は最高値を更新しているが、期待通りに利下げを再開したとしも反応は限定的になるのではとの見方が出ている。パウエル議長が、８月のジャクソンホールでの講演で利下げの可能性を事実上示唆して以来、Ｓ＆Ｐ５００先物は２．５％超上昇している。これは既に０．２５％ポイントの利下げを織り込んでいるとも解釈でき、伝統的な「噂で買い、事実で売る」の展開に向かう可能性もあるという。



いずれにしろ、本日は来週のＦＯＭＣ待ちの雰囲気が広がっている。



家具インテリア販売のＲＨ＜RH＞が決算を受け下落。通期の見通しを下方修正した。トランプ関税による影響が拡大し、季節カタログの発行が遅延したことを理由に挙げている。



サーバーのスーパー・マイクロ＜SMCI＞が上昇。エヌビディア＜NVDA＞のブラックウェル・ウルトラのソリューションの提供開始を発表した。



半導体製造装置のアプライド・マテリアルズ＜AMAT＞が下落。アナリストが投資判断を「中立」に引き下げ、目標株価を従来の２００ドルから１７５ドルに引き下げた。



アパレルやアクセサリのレンタルを手掛けるレント・ザ・ランウェイ＜RENT＞が決算を受け大幅安。戦略の成果が出始めているものの、関税対応の値上げで解約増が懸念されるとの指摘も出ている。



ビール製造のモルソン・クアーズ・ビバレッジ＜TAP＞が下落。アナリストが投資判断を「売り」に引き下げた。米国のビール市場に好材料を見出せないと指摘している。



マイクロン・テクノロジー＜MU＞が本日も買われており、８日続伸。１５５ドル台まで上昇。データセンター市場における成長期待から強気な見方が広がっている。目先は昨年の高値１５７．５３ドルを試しに行くか注目される。



ＲＨ＜RH＞ 218.62（-9.50 -4.16%）

スーパー・マイクロ＜SMCI＞ 45.39（+1.44 +3.28%）

アプライド＜AMAT＞ 167.95（-2.20 -1.29%）

レント・ザ・ランウェイ＜RENT＞ 5.72（-2.17 -27.54%）

モルソン・クアーズ＜TAP＞ 48.33（-0.80 -1.63%）

マイクロン＜MU＞ 157.06（+6.49 +4.31%）



アップル＜AAPL＞ 234.16（+4.13 +1.80%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 511.16（+10.15 +2.02%）

アマゾン＜AMZN＞ 229.10（-0.85 -0.37%）

アルファベットC＜GOOG＞ 241.09（+0.31 +0.13%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 240.60（+0.23 +0.10%）

テスラ＜TSLA＞ 392.33（+23.52 +6.38%）

エヌビディア＜NVDA＞ 177.75（+0.58 +0.32%）

メタ＜META＞ 750.35（-0.55 -0.07%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 157.86（+2.19 +1.40%）

イーライリリー＜LLY＞ 748.79（-7.49 -0.99%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

