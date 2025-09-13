東京・港区赤坂のオフィスビルで、会社の従業員ら2人が刃物で刺されるなどしてケガをし、1人が意識不明の重体です。警視庁は、元従業員の男を現行犯逮捕しました。

◇

12日の夜、東京・赤坂の繁華街。多くの警察や消防が駆けつけ、一時騒然となりました。

警視庁によりますと、12日午後5時半ごろ…

110番通報

「従業員が急に刺された」

現場は東京メトロ・赤坂駅から230メートルほど離れた、アパレル系の会社のオフィスビルです。

目撃者

「パトカーが来たから。4台くらい。サイレンならして来たから何事かなと思って」

■従業員の男性（30代）は腹部刺され意識不明の重体

警察官が駆けつけると、倒れていたのは従業員の30代の男性。腹部を刺されていて、その後、病院に搬送されましたが、意識不明の重体だということです。

事件直後の様子を目撃したという人は…

事件直後を目撃

「救急車に運ばれる方がビルから出てきた。ストレッチャーみたいなので運ばれていたので、ただごとではないなと」

■刺したことは認めるも…

殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、この会社の元従業員・エチオピア国籍のゲブレマリアム・メスフィン・ムラレット容疑者（61）。1年ほど前に、この会社が経営していたバーを解雇され、刺された男性から次の職場を紹介される予定が、紹介されなかったため、犯行に及んだという趣旨の話をしているということです。

刺したことは認めている一方、殺意については…

ゲブレマリアム容疑者

「脅すつもりで包丁を持って行った。その後のことは興奮してしまって、当時の状況は覚えてない」

また、意識不明になっている男性とは別の30代の男性も、ゲブレマリアム容疑者から刃物を取り上げる際に、指にケガをしたということです。

警視庁は、事件の詳しい状況を調べています。

（9月12日放送『news zero』より）