¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¹â¾¾µÜµÇ°¡Û±»À¸ÀµµÁ¤¬£³ÀáÏ¢Â³Í¥½Ð¡¡Á°Àá¤ÏÃÏ¸µ£Ó£Ç¤Ç£Ö°ï¤â¡Ö¼ã¾¾¤Î¤³¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡ÖÂè£µ£³²ó¹â¾¾µÜµÇ°ÆÃÊÌ¶¥Áö¡×¤Ï£±£²Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡±»À¸ÀµµÁ¡Ê£´£¹¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£°£Ò¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£³¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ£±£ÍÀè¥Þ¥¤¡£Â¾Äú¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º£±Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÁ°¡¹Àá¤Î°²²°¡¢Á°Àá¤Î¼ã¾¾£Ó£Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ËÂ³¤£³ÀáÏ¢Â³¤Ç¤ÎÍ¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö±«¤¬¹ß¤Ã¤Æµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ»Ãæ¤â²óÅ¾¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥ì¡¼¥¹Ä¾Á°¤Î¹ë±«¤¬Ä´À°¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂ¤Ï¤¤¤¤Êý¤À¤È»×¤¦¡£½ÐÂ¡¢²ó¤êÂ¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ¥¾¡Àï¤Ç¤â½½Ê¬¡¢Àï¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡Á°Àá¤Î¼ã¾¾£Ó£Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Ï£ÖÀï£±ÏÈ¤Ê¤¬¤éº¹¤µ¤ì¤Æ£²ÃåÀËÇÔ¡£¡Ö¼ã¾¾¤Î¤³¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£º£Àá¤Ïº£Àá¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Î£±Áö¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤à¡£