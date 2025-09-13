¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡ÛÃÝÅÄµÈ¹Ô¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼19Ç¯£´¤«·î¡Ä½é£Ö¤Ø¹¥´¶¿¨¡ÖÂ¤¬¤¤¤¤¤Î¤ÇÃå¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡ÖÂè£±£¹²ó£Â£Ï£Á£Ô£Â£ï£ù¡¦¥Ú¥éË·¥·¥ç¥Ã¥×ÇÕ¡×¤Ï£±£²Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÝÅÄµÈ¹Ô¡Ê£´£°¡áÆÁÅç¡Ë¤Ï½éÆü£±¡¢£²Ãå¤Î¹¥È¯¿Ê¤ËÂ³¤¡¢£²ÆüÌÜ¤ÏÁ°¸åÈ¾¤È¤âµÕÅ¾¤Ç¤Î£³Ãå¡£¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤Î³èÌö¤ÇÆü¤ËÆü¤ËÂ¸ºß´¶¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡Ö¿¤Ó¤ÏÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É¡¢¥ì¡¼¥¹Â¤Ï¤¤¤¤¡£ÄÉ¤¤¾å¤²¤¬Íø¤¯¤·¡¢Á°¤Ë¤âÎ¥¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£Á°Áà¼Ô¡ÊÎëÌÚÃÒ·¼¡Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢¥½¥³¥½¥³Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁêËÀ¤Î£´£µ¹æµ¡¤¬Ê³Æ®¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Í¤ê¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢Â¤¬¤¤¤¤¤Î¤ÇÃå¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£´ÀáÏ¢Â³¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤¬Â³¤¯ÅöÃÏ¤À¤¬¡¢µ×¡¹¤Î¥Ù¥¹¥È£±£¸Æþ¤ê¤Ø»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥¤À¡£
¡¡ÄÌ»»£²£´²ó¤ÎÍ¥½Ð¤ò¿ô¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¾¡¤Ë¤Ï¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÔË¾¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼½é£Ö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤â¶¯ÎÏ¤ÊÁêËÀ¤òÌ£Êý¤ËÎÏÁö¤ò¸«¤»¤ë¡£