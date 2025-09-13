◇明治安田J1リーグ第29節 京都1―1広島（2025年9月12日 Eピース）

帰ってきたマジシャンが、いきなり大仕事をした。後半43分、FWラファエル・エリアスの値千金同点弾をアシストしたのがFWマルコ・トゥーリオだ。

右サイドで宮本からのパスを受けると、グラウンダーでクロス。「日々の練習から分かり合っている。ボールを入れてしまえば、あとは彼がやってくれるかな、と。（ゴール前に）入りやすい感じのボールを付けようと思った。今年は負傷とかで出たり出なかったり多かった中で、一つ仕事ができて良かった」

8月16日・東京V戦で右足を負傷。2試合を欠場せざるを得なかったが、広島との上位対決に間に合った。今季は2度の負傷離脱があり決して満足はしていないが、今季2アシスト目に胸を張った。

「重要ではなく、とても重要な勝ち点1になった。本当に負けてもおかしくないような展開から、皆で最後まで頑張ってやり切ることやって勝ち点を獲れた。この試合を生かせるように残り試合につなげていきたい」。次戦はラファエル・エリアスが出場停止。ただ「状態？もう全然大丈夫」と笑う“スーパーマルコ”が復活したのが頼もしい。