¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û¾¾Èø²Æ³¤¡¡º£Ç¯½é£Ö¤Ë¼¹Ç°¡Ö»Ò¶¡¤ËÍ¥¾¡¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Î£Ç·¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡Âè£³£·²óÀ¥¸Í¤Î½÷²¦·èÄêÀï¡×¤Ï£±£²Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾Èø²Æ³¤¡Ê£³£³¡á¹áÀî¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£±£Ò¡¢£²ÏÈ¤«¤é£²Ãå¤ÇÍ¥½Ð¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¡Ö¥Ú¥é¤òÃ¡¤ÊÑ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¿¤Ó¤â¾è¤ê¿´ÃÏ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£²¡¤·´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤¤¤¤¡×¤È½®Â¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ØÎ¹¹Ô¡£¡Ö¥¤¥ë¥«¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¥µ¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¿¡×¤ÈËþµÊ¡£¤³¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¤Þ¤ë¤¬¤á¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¢£Ð£ÇµÉÍÌ¾¸Ð¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È£²ÀáÏ¢Â³Í¥½Ð¡£Á°Àá¤Î»ùÅç¤âÀá´Ö£´¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÍ½ÁªÆÍÇË¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£Àá¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥ï¥±¤â¤¢¤ë¡£¡ÖËèÀá¡¢»Ò¶¡¤ËÍ¥¾¡¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£º£Àá¤Ï»Ò¶¡¤«¤é¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï¶õ¤±¤ë¤Ê¡¢¥ì¥Ð¡¼¤Ï²õ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤°®¤ì¡¢¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£°Õ³°¤ËÅª³Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£Í¥¾¡Àï¤Ï¥«¥É¶¯µ¤¤Ëà°®¤êá¹ë²÷£Ö¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¡£