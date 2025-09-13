〈生トマト4個〉を切って煮るだけ！『さっぱり自家製ケチャップ』食べ方アイディアも
旬のフレッシュなトマトを煮詰めて作る、さっぱりとした味わいのトマトケチャップ。具材感やジューシーさを堪能できる、この季節ならではの手作り調味料です。
『さっぱりトマトケチャップ』のレシピ
材料（作りやすい分量）
トマト（大）……4個（約800ｇ）
玉ねぎ……1/2個（約100ｇ）
〈A〉
砂糖……大さじ1
酢……大さじ1
ウスターソース……小さじ2
塩……小さじ1/2
サラダ油
作り方
（1）
トマトは縦半分に切ってへたを取り1cm角に切る。玉ねぎはみじん切りにする。
（2）
フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、玉ねぎを入れて混ぜながら3〜4分炒める。トマト、Aを加え、焦げないようにときどき混ぜながら12〜15分煮つめる。
■保存の目安■
冷蔵…密閉容器に入れて、6〜7日。
『さっぱりケチャップ』★おすすめアレンジ
●ピザトーストに
食パンにさっぱりケチャップを塗り、ピザ用チーズ、玉ねぎ、ピーマンをのせてトースターへ。具材はお好みのものでOKです。
●オムレツにかけて
トマトケチャップは卵料理全般と好相性。ふんわりと焼いた卵にたっぷりかければ、朝食にもぴったりのひと皿に。
いざというとき、あると便利な『さっぱりトマトケチャップ』。トマトがおいしいうちにぜひたっぷりと作りおきして、いろいろなアレンジを楽しんで！