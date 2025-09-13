〈生トマト4個〉を切って煮るだけ！『さっぱり自家製ケチャップ』食べ方アイディアも

旬のフレッシュなトマトを煮詰めて作る、さっぱりとした味わいのトマトケチャップ。具材感やジューシーさを堪能できる、この季節ならではの手作り調味料です。

『さっぱりトマトケチャップ』のレシピ

材料（作りやすい分量）

トマト（大）……4個（約800ｇ）

玉ねぎ……1/2個（約100ｇ）

〈A〉

砂糖……大さじ1

酢……大さじ1

ウスターソース……小さじ2

塩……小さじ1/2

サラダ油

作り方

（1）

トマトは縦半分に切ってへたを取り1cm角に切る。玉ねぎはみじん切りにする。

（2）

フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、玉ねぎを入れて混ぜながら3〜4分炒める。トマト、Aを加え、焦げないようにときどき混ぜながら12〜15分煮つめる。

■保存の目安■

冷蔵…密閉容器に入れて、6〜7日。

『さっぱりケチャップ』★おすすめアレンジ

●ピザトーストに

食パンにさっぱりケチャップを塗り、ピザ用チーズ、玉ねぎ、ピーマンをのせてトースターへ。具材はお好みのものでOKです。

●オムレツにかけて

トマトケチャップは卵料理全般と好相性。ふんわりと焼いた卵にたっぷりかければ、朝食にもぴったりのひと皿に。

いざというとき、あると便利な『さっぱりトマトケチャップ』。トマトがおいしいうちにぜひたっぷりと作りおきして、いろいろなアレンジを楽しんで！

（『オレンジページ』2025年9月2日号より）