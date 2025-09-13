ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１５５ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式12日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均 45952.40（-155.60 -0.34%）
ナスダック 22130.81（+87.74 +0.40%）
CME日経平均先物 44515（大証終比：+35 +0.08%）
欧州株式12日GMT15:04
英FT100 9296.10（-1.48 -0.02%）
独DAX 23687.76（-15.89 -0.07%）
仏CAC40 7829.67（+6.15 +0.08%）
米国債利回り
2年債 3.560（+0.018）
10年債 4.064（+0.044）
30年債 4.694（+0.041）
期待インフレ率 2.377（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.709（+0.052）
英 国 4.661（+0.055）
カナダ 3.192（+0.031）
豪 州 4.215（-0.018）
日 本 1.587（+0.012）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.33（+0.96 +1.54%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3686.40（+12.80 +0.35%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115174.63（+746.57 +0.65%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1700万8989（+110253 +0.65%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
