NY株式12日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均　　　45952.40（-155.60　-0.34%）
ナスダック　　　22130.81（+87.74　+0.40%）
CME日経平均先物　44515（大証終比：+35　+0.08%）

欧州株式12日GMT15:04
英FT100　 9296.10（-1.48　-0.02%）
独DAX　 23687.76（-15.89　-0.07%）
仏CAC40　 7829.67（+6.15　+0.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.560（+0.018）
10年債　 　4.064（+0.044）
30年債　 　4.694（+0.041）
期待インフレ率　 　2.377（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.709（+0.052）
英　国　　4.661（+0.055）
カナダ　　3.192（+0.031）
豪　州　　4.215（-0.018）
日　本　　1.587（+0.012）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.33（+0.96　+1.54%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3686.40（+12.80　+0.35%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115174.63（+746.57　+0.65%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1700万8989（+110253　+0.65%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ