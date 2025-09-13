µþÅÔDFµÜËÜÍ¥ÂÀ¡Ö¼ºÅÀ¤·¤Æ¤«¤é¡È¼º¤¦¤â¤Î¤Ê¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¡×¹¥¼é¡õÆ±ÅÀÃÆµ¯ÅÀ
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè29Àá¡¡µþÅÔ1¡½1¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡E¥Ô¡¼¥¹¡Ë
¡¡¥·¥å¡¼¥È¿ô5ËÜ¡½21ËÜ¡£CK¤â1ËÜ¡½6ËÜ¡£µþÅÔ¡¦¥Á¥ç¥¦µ®ºÛ´ÆÆÄ¤¬Âè°ìÀ¼¤Ç¡Ö¥Û¡¼¥à¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿¹Åç¤Î»î¹ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÆâÍÆ¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ®½Å¤Ê¾¡¤ÁÅÀ1¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÎôÀª¤ÎÃæ¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¥Á¥ç¥¦µ®ºÛ´ÆÆÄ¡Ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬GKÂÀÅÄ³Ù»Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢DFÎëÌÚµÁµ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢DFµÜËÜÍ¥ÂÀ¤éºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤òÆþ¤ì¤¿µÜËÜ¤Ï¤¤¤¦¡£¡Ö¼ºÅÀ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï²¿¤«¼«Ê¬¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ºÅÀ¤·¤Æ¤«¤é¡È¼º¤¦¤â¤Î¤Ê¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¡Ä¤Ç¤â²¿¤È¤Ê¤¯¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¸åÈ¾18Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿ºÝ¤ÏÁ´°÷¤Ç±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤Ç¡Ö1¤ÇÍÞ¤¨¤è¤¦¡×¤È°Õ»×Åý°ì¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¼éÈ÷ÌÖ¤òÉß¤¯°Ê¾å¡¢¼ºÅÀ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¡£Ä¾¶á5»î¹ç2¼ºÅÀ¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áí¼ºÅÀ¡Ö31¡×¤Ï¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Ï2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¼ºÅÀ¤·¤Æ¡¢³§¤ò¶ì¤·¤á¤¿¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏDF¥é¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÀ¨¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Àþ¤ÎÁª¼ê¤ÏÆÀÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷¤â¤·¤Æ¡¢ÊªÀ¨¤¯¤·¤ó¤É¤¤¥Á¡¼¥à¤Î¤ä¤êÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ËÍ¤é¤¬ºÇ¸å¤Ï¼é¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£ÎëÌÚ¤È¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤¬ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇÂ¤¬¿¤Ó¤ë¡¢ÂÎ¤Ç»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ×°ø¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾¯¤·ÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¥í¥Ã¥«¥ë¡¼¥à¤ÇÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ö³§¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÅÀ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¡£¹¶·âÎÏ¤¬¼«Ëý¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½º£¤Î½ç°Ì¤Ë¤¤¤ë¡£