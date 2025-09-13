ABEMA「給与明細」で無料配信している過去のエピソードを紹介。番組では、“男性向けビデオの帝王”と呼ばれる監督の村西とおるが登場。撮影スタッフに説教する一幕があった。（2021年7月19日放送）

Netflixで話題となったドラマ『全裸監督』『全裸監督2』の主人公のモデルとなった監督・村西とおる。番組では、彼が新たな撮影に取り組み始めたという情報をキャッチ。グラビアアイドルの徳江かなが潜入ガールとなって、村西監督の撮影現場へと潜入した。新作ビデオの撮影を行なっていた村西監督は、出演女優を紹介すると、「セクシー女優は本当に難しい」と語り始めた。「演技も出来なきゃいけない。頭よく顔もよく…全部よくないと存在できないんです。だからセクシー女優の最高峰は女性の最高峰だ」。

現場では、週刊誌用のグラビア撮影も実施。村西監督とさくらさんのツーショットを撮影した際、撮影スタッフから「Tシャツをもうちょっと脱ぐパターンもいただけないかなと」と注文が入ると、村西監督は「ちょい見せポーズの方がそれっぽいでしょ」と主張。語気を荒げながら「コントラストだっていうことをよく分からないと。皆さんに想像させなきゃダメ。君たちは視聴者の立場に立ったイマジネーションが全くないんだよ。もう何でもいいから見せちゃう」と持論を展開し、「そういうところを少し勉強した方がいいよ」とアドバイスを送っていた。