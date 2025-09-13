9月12日 発表

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/PC用RPG「ファイナルファンタジーVII リメイク」シリーズを、Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2でも展開する。発売日は2026年1月22日。

両プラットフォームが追加されたことに伴い、「シリーズ完結に向けたマルチプラットフォーム展開に関するお知らせ」が発表された。発表によると、今後はPS5、Steam、Epic Games Storeに加えて、Nintendo Switch 2 、Xbox Series X|S、Windows on Xboxでも「ファイナルファンタジーVII リメイク シリーズ」全体が楽しめるようになるという。

お知らせのタイトルはシリーズ「完結に向けて」とされており、3作目となる完結編においては、先行プラットフォームなしで同時発売する可能性が示唆された。同シリーズの今後の動向に期待したい。

【『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』 発売日発表トレーラー ｜Nintendo Switch™ 2 版 / Xbox Series X|S版】

(C)SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO