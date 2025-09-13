¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÂç±²Âç¾Þ¡ÛËÙËÜÏÂÌé¤¬Á°¸¡¹¥´¶¿¨¡¡ÁêËÀ¤Ï¼é²°ÈþÊæ£Öµ¡¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÎÏ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î£Çµ¡ÖÂç±²Âç¾Þ³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤¬£±£³Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ËÙËÜÏÂÌé¡Ê£³£¶¡áÆÁÅç¡Ë¤¬Á°¸¡¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö¥Ú¥é¤Ï¤«¤Ê¤ê²ó¤¹Êý¸þ¤ÇÃ¡¤¤¤¿¡£¤½¤Î·Á¤Ç¤â¾¯¤·½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¡£´ðËÜ¤Ï½ÐÂ·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÆÃ·±¸å¤ËÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¼ê±þ¤¨½½Ê¬¡£
¡¡¼ê¤Ë¤·¤¿£µ£³¹æµ¡¤Ï¡¢£²Ï¢Î¨£´£¸¡ó¤Ç£³Í¥½Ð£±£Ö¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¡££··î¤ÎÃË½÷º®¹ç¤Î°ìÈÌÀï¤Ç¤Ï¡¢¼é²°ÈþÊæ¤¬Àá´Ö£·¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿¤Ó·¿¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤³¤ÏÎ×µ¡±þÊÑ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¡ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£