¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÂç±²Âç¾Þ¡Û»³ÅÄÍ´Ìé¡¡µÞ¾å¾ºµ¡¤ò°ú¤Åö¤Æ¹¥´¶¿¨¡ÖÈùÄ´À°¤°¤é¤¤¤Ç¹Ô¤±¤½¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î£Çµ¡ÖÂç±²Âç¾Þ³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤¬£±£³Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¡¡
¡¡»³ÅÄÍ´Ìé¡Ê£³£¶¡áÆÁ»³¡Ë¤¬µÞ¾å¾º¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ö£·£¸¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£»ÈÍÑ£¹ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë£²²óÁ°¤Ë°Â°æ¿ðµª¤ÈÁÈ¤ó¤Ç½éÍ¥½Ð¡£Á°²ó¤Î³ë¸¶ÂçÍÛ¤â·ë²Ì¤Ï£Æ¤Ê¤¬¤é¤âÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë³èÌö¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ·±¤ò½ª¤¨¤¿»³ÅÄ¤â¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÁ°¸¡¤Ç¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¿¤Ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÂÎ´¶Åª¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¡¼¥ó¤Î´¶¿¨¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÈùÄ´À°¤°¤é¤¤¤Ç¹Ô¤±¤½¤¦¡×¤ÈÁá¤¯¤â¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
£Çµ½é£Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¿åÌÌ¤ÇºÆ¤ÓÌöÆ°¤òÁÀ¤¦¡£