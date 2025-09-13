2025年秋冬のAROMATIQUEコレクションは「Addicted Mood」がテーマ。肌と心をそっと満たすラグジュアリーを、日常に寄り添うデザインで提案します。ソフィ アレット社のレースを用いたブラやショーツ、新色“フロスティグレー”をまとったコットンシリーズ、モードなウールワンピースまで、秋冬に映えるアイテムが勢揃い。女性らしさと心地よさを兼ね備えた注目の新作をチェックして♡

レース×コットンで叶うやさしい贅沢

フランスの老舗「Sophie Hallette（ソフィ アレット）」のリバーレースを贅沢に使用した新作は、繊細な総レースブラ（税込16,500円）とショーツ（税込11,000円）。

曲線的なデザインで女性らしさを際立たせつつ、素肌に触れる部分はコットン天竺を採用し、やさしい着心地を実現しました。

さらに人気の袖レースロングスリーブ（税込22,000円）は、肩から手首までレースを施した新デザインにアップデート。1枚で着映えするモードな一着です。

【AROMATIQUE秋冬】肌と心を満たす新作ランジェリー&ウールワンピが登場

“フロスティグレー”が新登場

今季注目は、新色“フロスティグレー”。定番のブラックやパンナに加わり、静かな強さを感じさせるカラーとして登場しました。

コットンストレッチシリーズからは、ブラ（税込16,500円）、フィットショーツ（税込4,950円）、ブラキャミソール（税込18,700円）が揃い、いずれも2025年9月12日(金)発売。

モノトーンの世界観が秋冬の装いに上品さをプラスします。

モードに進化するウールアイテム

やわらかな肌触りが魅力のウールシリーズからは、秋冬の主役級アイテムが新登場。

背中を大きく開けたカットアウトデザインのボディスーツ（税込25,300円）と、胸元やサイドスリットに大胆な抜け感を取り入れたロングワンピース（税込37,400円）。

いずれも2025年10月下旬発売予定で、ブランドならではの緻密な編地切り替えがモードな美しさを引き立てます。

日常に寄り添うラグジュアリーを纏って

AROMATIQUE 2025年秋冬コレクションは、特別な日だけでなく日常にも寄り添うラグジュアリーを提案。

レースやコットン、ウールなど上質な素材を通して「肌と心が満たされる感覚」を届けてくれます。価格帯は税込4,950円～37,400円と幅広く、ライフスタイルやシーンに合わせて選べるのも魅力。

ぜひこの秋冬はAROMATIQUEの新作とともに、自分らしいラグジュアリーを楽しんでみてください♪