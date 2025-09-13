【Amazon：Logicool G ゲーミングデバイスセール】 セール期間：9月13日0時～9月26日23時59分

Logicool G ワイヤレス ゲーミングマウス PRO X SUPERLIGHT 2

Amazonにて、Logicool Gのゲーミングデバイスがセール価格で販売されている。セール期間は9月26日23時59分まで。

期間中は、ワイヤレスゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2」ワイヤレス ゲーミングヘッドセット「G522 LIGHTSPEED」、ゲーミングキーボード「PRO X TKL RAPID」などがお買い得価格で提供される。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Logicool G ワイヤレス ゲーミングマウス PRO X SUPERLIGHT 2

ロジクールG独自のハイブリッドスイッチ「LIGHTFORCE」を搭載。従来モデル「PRO X SUPERLIGHT」の魅力はそのままに機能を大幅アップデート＆軽量化されている。また、約1時間のフル充電で、約95時間の連続使用と省エネ性能を実現している。

Logicool G ワイヤレス ゲーミングヘッドセット G522 LIGHTSPEED

トップクラスの高音質マイクを搭載。ブロードキャストレベルのフル帯域16bit/48kHzの高性能、鮮明かつ奥行のあるボイスチャットができる。「BLUE VO!CE」機能による多彩な音質調整に対応。eスポーツからストリーミング配信まで、あらゆる場面で最適な音声設定をオンボードメモリに保存することができる。

Logicool G独自のワイヤレステクノロジー「LIGHTSPEED」ワイヤレスレシーバー(USB)での接続のほか、Bluetooth 5.1と有線USB接続にも対応し、プレイスタイルに最適な接続方法を選択できる。