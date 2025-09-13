9月12日に放送されたテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』の最終回に倉科カナが友情出演を果たした。

2017年の金曜ナイトドラマ『奪い愛、冬』（テレビ朝日系）を皮切りに、2019年に『奪い愛、夏』（ABEMA）、2021年には『殴り愛、炎』（テレビ朝日系）、『奪い愛、高校教師』（ABEMA×テレビ朝日）と展開されてきた、鈴木おさむ脚本の『奪い愛』シリーズ。最新作となる『奪い愛、真夏』は、激しく葛藤しながらも惹かれ合い、禁断の愛に翻弄されていく海野真夏（松本まりか）と空知時夢（安田顕）らの関係を描いた“タイムリープ不倫ドラマ”だ。

そんな本作が9月12日の放送をもって完結した。これまで追い詰められるたび、母・海野三子（水野美紀）から託された腕時計の力でタイムリープし、人生をやり直そうとしてきた真夏。しかし、実のところ、タイムリープは恐るべき対価が伴う行為だった。時計の使用回数が3回を超えると、大切な何かを奪われてしまうのだ。

時夢の妻・空知未来（高橋メアリージュン）が単身タイムリープした分も合わせ、使用回数が4回となってしまった最終回では、この非情なまでの“タイムリープの代償＝大切なものが奪われる”が発動。真夏を恨む未来や元議員・咲川冬子（かたせ梨乃）によって、真夏自身はおろか、真夏にとっても未来にとっても“大切な存在”である時夢の命をも狙われる“地獄のラストバトル”が展開されることに。その結果、真夏の幸せを切に願うストーカー・日熊元也（白濱亜嵐）が、ナイフを手に突進する咲川から時夢をかばい、命を奪われてしまった。

しかも、悲劇はこれだけでは終わらない。最後のタイムリープは自分のためでなく、人を救うため。元也の命をつなぎとめようと、5回目のタイムリープを実行した真夏が“聴力”を失われてしまうことに。愛しい時夢の声も、慣れ親しんできた時計の針の音も、二度と聞くことはできない。無音の世界に閉じ込められた真夏は、心をも閉ざしてしまい……。

それでも「時はあなたとしか進まない」。かつて真夏の心を救った“大切な言葉”を筆にしたため、未来永劫の愛と覚悟を伝える時夢。真夏と時夢はもう二度と後戻りはしないと決め、新たな未来に向かって共に時を刻み始めたのだった。

そんな最終回のラストには、『奪い愛』シリーズ第1作『奪い愛、冬』で主演を務めた倉科が友情出演を果たした。

見知らぬ海沿いの街で、穏やかに暮らし始めた真夏と時夢。そんな中、自転車が行き交う通学路で、耳が聞こえない真夏を気遣い、声を掛ける少年が。その名は「春」。その直後、少年の名を呼び、帰宅を促す“母親の声”が響いた。

この声の主こそ、『奪い愛、冬』で主人公・池内光を演じた倉科。何を隠そう、光が壮絶な“奪い愛バトル”の末、死ぬほど愛した元彼との間に授かった子どもの名が「春」だったのだ。約8年の時を超え、“『奪い愛』ワールド”がリンクした。

なお、『奪い愛、真夏』最終回は、TVerとABEMAにて無料配信されている。

