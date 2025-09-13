AmazonにてLogicool Gのステアリングコントローラーが特別価格で販売されている。期間は9月26日23時59分まで。

対象商品には、「グランツーリスモ7」動作確認済みのステアリングコントローラー「G923d」と「LPRC-15000d」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Logicool G ハンコン G923d

進化を遂げたTRUEFORCE次世代型のフォースフィードバックシステムを搭載。1秒間に最大4,000回の解析を行ない、更にリアルなレーシング体験を実現する。また、クラッチ操作をプログラム可能となり、ペダルのバイトポイントを見つけることなくトラクションを最大限に高めることができる。

ハンドル上に設置されたLED ステータスインジケーターや、24ポイントセレクターのダイヤル・ボタンにより、ハンドル上でより直感的な操作が可能。さらに、新しいスプリングを搭載し、感圧式ブレーキ システムを忠実に再現したペダルで、より正確で緻密な制御を実現する。

Logicool G ステアリングコントローラー G29 LPRC-15000d

デュアル モーターのフォース フィードバックを搭載。リアルな体験の為に、ステアリングシャフト、パドルシフター、フロントペダル、ステアリングなど各素材が追求されている。各種コントロールをハンドルに装備されており、十字キー、ボタン、パドルシフターを統合。プレイ中はコースから目を離さずに常に最大限のスピードで走行できる。

感圧式ブレーキ システムを忠実に再現したノンリニア ブレーキ ペダルを搭載。押しごたえがあり、正確なブレーキングが可能となっている。