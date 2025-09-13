【Amazon：Haute42 レバーレスアケコン セール】 セール期間：9月13日0時～9月26日23時59分

Haute42 レバーレスアケコン T16 PRO

Amazonにて、Haute42のレバーレスアケコンがセール価格で販売されている。セール期間は9月26日23時59分まで。

今回のセールでは、カスタマイズ可能なM2ボタンを搭載した「R16」や、薄型で天板広めの「T16 PRO」、磁石式着脱デザインの「C16」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Haute42 レバーレスアケコン T16 PRO

薄型で天板広め、ロープロファイルのスイッチを搭載した16ボタンのレバーレスアケコン。低遅延のRaspberry pi pico GP2040-CEを搭載しており、静音性に優れボタンの高さを抑えた「Kailh Choc V2」の赤軸を使用している。RGBカスタマイズや天板カスタマイズが可能。

Haute42 レバーレスアケコン C16

本製品は、ボタンを押すだけでトップパネルが簡単に取り外せる磁石式着脱デザインを採用。パネルを本体に近づけるだけで強力な磁石で確実に固定できる。

また、2つのType-Cポートを装備し、ライトロック＆試合ロックボタンでRGB照明のON/OFFを即座に切り替え、試合中の誤操作を防止。Raspberry Pi RP2040 チップと GP2040-CE ファームウェアを採用したことで、入力遅延は1ms未満となっている。さらに、D-padモード / ゲームモード切替、SOCDクリーナー設定、キー割り当て変更、オートファイア（連射） / ターボ機能など、操作性を大幅に向上させる豊富なカスタマイズ機能を備えている。