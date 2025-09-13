◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回ＷＢＳＣ Ｕ―１８野球ワールドカップ ▽スーパーラウンド 日本６ｘ―５パナマ＝延長９回タイブレーク＝（１２日・沖縄セルラー那覇）

日本がスーパーラウンド（ＳＲ）２戦目でパナマとの死闘を制し、開幕７連勝で１位での決勝進出を決めた。１４日に米国と対戦する。２試合連続タイブレークの末に延長８回、４点差を追いつき、延長９回１死満塁、岡部飛雄馬（敦賀気比）のスクイズでサヨナラ勝ち。岡部は２戦連続Ｖ打。１大会２度、２戦連続のタイブレーク勝利は初。日本は１次Ｒから持ち越す２勝を含め、４勝０敗と首位をキープ。１３日午後６時３０分からは台湾戦に臨み、下重賢慎（健大高崎）が先発する。

＊ ＊ ＊

日本の窮地を救ったのは為永皓（ひかる・横浜）のバットだった。

「６番・三塁」でスタメン出場。１点を追う６回２死三塁では中前に同点打を放ち、４点ビハインドから１点差に迫った延長８回１死一、三塁では左前に同点打。２試合連続の同点タイムリーを放つなど、３打数２安打２打点と躍動した。

延長８回、４点ものビハインドから、どんなマインドで同点に追いついたのか。

「チーム全体として、絶対にあきらめていなかったですし、個人的に自分は横浜高校の平塚学園戦が頭に浮かんで『これは行けるな』って思いました」

今夏の神奈川大会準々決勝（サーティーフォー保土ケ谷）で横浜は、最大４点のビハインドから猛追。１点を追う９回２死二、三塁、３番の主将・阿部葉太中堅手（３年）が「あと１球」から右翼フェンス直撃のサヨナラ２点二塁打を放ち、劇的に４強進出を決めた。

この日は「４番・阿部、５番・奥村凌大、６番・為永」と横浜高校勢が３人そろった。

「横浜高校が並んでいて、つなぐ姿勢が思い浮かびました。何事も自分たちは諦めていないので、たとえ劣勢になっても、自分たちの力を信じてやった結果が、今日みたいな逆転ゲームになったという風に思います」

逆境を楽しみ、はね返す。熱すぎた夏の神奈川の学びを、初秋の那覇で披露した。（加藤 弘士）