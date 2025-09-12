「宙フェス2025」東京タワーで10月11〜13日開催。星空クルーズ＆無料観望会も

宇宙＆星空カルチャーを一堂に集める「宙フェス2025＠東京タワー」が、2025年10月11日（土）〜13日（月・祝）に開催されます。ランタン灯るナイト「宙マーケット」、無料の星空観望会、星空クルーズ『宙舟』など“宇宙かわいい”体験が勢ぞろいします。

宙フェス2025＠東京タワーの見どころ

夜はランタンが灯る“プラネタリウムマーケット”

東京タワーホールでは、人気クリエイターの作品が並ぶ対面型の「プラネタリウムマーケット」が登場。屋内開催のため雨天でも快適に買い物ができ、17時以降は照明を落としてプラネタリウムとランタンの灯りが浮かぶ幻想的なナイトマーケットに変わります。3日間を通じて一部の出店者や作品が入れ替わるため、訪れる日ごとに新しい出会いや発見があります。

東京タワー発の星空クルーズ『宙舟』

東京タワー発の星空クルーズ『宙舟』も実施されます。東京タワーから貸切バスで竹芝ふ頭へ移動し、オープンデッキの船で夜景と星空を同時に楽しむ特別ツアーです。星空の専門家による船上解説が魅力的です。

入場無料エリアでも“宇宙かわいい”体験

入場無料エリアとなる東京タワーの入口広場にも、企業・団体の出展や厳選クリエイターマーケットが並び、ふらりと立ち寄っても“ここでしか出会えない”宇宙アイテムに出会えます。19時からはサイトロンジャパンがプロデュースする星空観望会「スターパーティ」が開催。天体望遠鏡をのぞいて星空を楽しめる無料の体験で、ライトアップされた東京タワーと夜空のコントラストを堪能できます。

開催概要

名称：宙フェス2025＠東京タワー開催場所：東京タワー（タワーホール・入口広場）日時：2025年10月11日（土）・12日（日）・13日（月・祝）時間：12:00〜19:00（東京タワーホールの営業は19:00まで）

※星空観望会「スターパーティ」は、19:00〜20:00（入口広場／無料）

チケット前売り券は、2025年9月13日10時から「宙フェス公式サイト（http://sorafes.com/）」で販売開始されます。

