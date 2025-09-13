【ニューヨーク＝小林泰裕】米連邦取引委員会（ＦＴＣ）は１１日、「チャットＧＰＴ」など対話型ＡＩ（人工知能）サービスを運営する米７社に対し、子供への悪影響を防ぐ対応を取っているかどうかの調査を開始すると発表した。

米国では、チャットＧＰＴを利用した高校生が自殺する問題が発生しており、安全対策の強化を促す狙いがある。

対象は、チャットＧＰＴを手がけるオープンＡＩや、グーグル親会社のアルファベット、写真共有アプリのインスタグラム、イーロン・マスク氏が経営するｘＡＩなど。悪影響を防ぐ措置や、保護者への情報提供の手段など、各社の取り組みを回答するよう命じた。

チャットＧＰＴに代表される対話型ＡＩは利用者に同調する傾向があり、若者が過度に依存する懸念が指摘されている。他者との交流が減り、孤立感が助長される恐れもあるとされる。

ＦＴＣのアンドリュー・ファーガソン委員長は「オンライン上での子供の保護はトランプ政権の最優先事項だ」との声明を出した。

米西部カリフォルニア州で４月、チャットＧＰＴを利用していた１６歳の高校生が自殺。両親は８月、チャットＧＰＴが自殺の方法を助言したなどとしてオープンＡＩを提訴した。