日経225先物：13日0時＝60円安、4万4420円
13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円安の4万4420円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4768.12円に対しては348.12円安。出来高は6376枚となっている。
TOPIX先物期近は3130.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は29.99ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44420 -60 6376
日経225mini 44415 -65 98094
TOPIX先物 3130.5 -5 7609
JPX日経400先物 28125 -50 598
グロース指数先物 750 -3 554
東証REIT指数先物 売買不成立
