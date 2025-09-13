　13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円安の4万4420円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4768.12円に対しては348.12円安。出来高は6376枚となっている。

　TOPIX先物期近は3130.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は29.99ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44420　　　　　 -60　　　　6376
日経225mini 　　　　　　 44415　　　　　 -65　　　 98094
TOPIX先物 　　　　　　　3130.5　　　　　　-5　　　　7609
JPX日経400先物　　　　　 28125　　　　　 -50　　　　 598
グロース指数先物　　　　　 750　　　　　　-3　　　　 554
東証REIT指数先物　　売買不成立

