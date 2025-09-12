【北京＝照沼亮介】米アップルが新型スマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ Ａｉｒ（アイフォーン・エア）」の中国での発売を当面延期することがわかった。

１２日に予約受け付け開始を予定していたが、公式ウェブサイトでは「認可後に全てのモデルを発売する」としている。規制当局との調整に時間がかかっている模様で、中国でのシェア争いに影響が出る可能性がある。

「エア」は、通信に必要なＳＩＭカードをデジタル化した「ｅＳＩＭ」のみに対応している。中国国内では、規制当局が認可しなければｅＳＩＭを使うことができない。アップルなどは、中国３大通信企業の中国聯通（チャイナユニコム）や中国移動（チャイナモバイル）でｅＳＩＭが使えると説明しており、発売日までに認可されると判断していたとみられる。

中国紙・２１世紀経済報道（電子版）によると、アップルは「できるだけ早く発売できるよう、規制当局と緊密に連携している」と説明しているという。新型「ｉＰｈｏｎｅ１７」は１２日に予約受け付けを開始した。

アップルは中国で、華為技術（ファーウェイ）など中国産メーカーとの販売競争で苦戦している。