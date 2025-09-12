【ニューヨーク＝金子靖志】米西部ユタ州のユタバレー大で保守系団体「ターニング・ポイント」のチャーリー・カーク代表（３１）が射殺された事件で、捜査当局は１２日午前（日本時間１２日夜）、容疑者の男を逮捕したと発表した。

発表によると、男はタイラー・ロビンソン容疑者（２２）。事件現場から約４００キロ南の同州ワシントン郡で１１日深夜に身柄を拘束した。ユタバレー大の学生ではなく、単独犯とみられるという。

ロビンソン容疑者は１０日の犯行後、服を着替えて逃走。大学近くの森林で、犯行に使われたとみられるライフル銃が見つかった。銃に残されていた弾薬には、反ファシストを象徴する刻印があったという。

ロビンソン容疑者は、犯行前の家族との会話で、カーク氏の発言などについて「彼は憎しみに満ち、憎しみを広めている」と非難するなど、政治的な傾向を強めていた。また、犯行前にルームメートへのメッセージで、ライフル銃を回収する必要があることなどを伝えていたという。

米ＣＮＮによると、ロビンソン容疑者は父親に犯行を告白し、家族が１１日夕、友人を通じて捜査当局に通報したという。米連邦捜査局（ＦＢＩ）は１１日、事件に関与したとみられる重要参考人の画像を公開していた。

事件は１０日昼過ぎ、同州のユタバレー大でカーク氏の演説中に起きた。３０００人以上の聴衆の前で首を１発撃たれ、搬送先の病院で死亡が確認された。