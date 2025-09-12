キスの人気「うす眉メーカー」に新色登場♡ふんわり眉叶えるアイブロウ
眉の印象で顔全体の雰囲気は大きく変わるもの。ナチュラルに仕上げたいのに、つい濃くなりがちな眉に悩む方も多いのでは？そんなお悩みに応えて、キスの人気アイブロウマスカラ「うす眉メーカー」から、新色ミュートグレージュが仲間入りしました。どんな髪色にもなじむ万能カラーで、ふんわりと柔らかな眉を演出します。
キス「うす眉メーカー」新色の魅力
2025年9月29日（月）に全国発売される「うす眉メーカー」の新色は、ミルキーな質感のミュートグレージュ。
ハイトーンヘアだけでなく、黒髪や茶髪にもマッチし、自然な透明感をプラスしてくれます。ひと塗りで濃い眉の印象をやわらげ、トレンド感のある抜け感メイクが完成♡
美しい眉を叶えるこだわり設計
「うす眉メーカー」はコンシーラーカラー設計を採用し、肌になじみながら眉色をしっかり抑えることで自然な仕上がりに。
スリムな三角ブラシで細部まで塗りやすく、色ムラになりにくいのも魅力です。
さらに、ぬるま湯で落とせるフィルムタイプ＆汗・皮脂に強いマルチプルーフ処方で、毎日のメイクを快適にサポートします。
全3色ラインナップと価格
「うす眉メーカー」は全3色展開。新色03ミュートグレージュのほか、髪色やメイクに合わせて選べるバリエーションが揃っています。
価格は各1,000円（税込1,100円）、内容量は6g。パンテノール（眉毛保護成分）も配合され、眉を優しくケアしながら美しい仕上がりをキープします。
自分らしい眉で毎日をもっと軽やかに♪
ひと塗りで眉の濃さをコントロールし、ナチュラルで女性らしい印象へ導いてくれる「うす眉メーカー」。
新色ミュートグレージュは、幅広い髪色に対応できる万能カラーです。簡単にふんわり眉を仕上げたい方はもちろん、今の眉メイクにマンネリを感じている方にもおすすめ。
キスのアイブロウマスカラで、自分らしい眉を楽しんでみませんか？