ABEMA「給与明細」で無料配信している過去のエピソードを紹介。番組では、人気TikToker“鼻のJK”が登場し、彼女の実態を探った。（2023年3月6日放送）

【映像】過激なコスプレで踊る様子（実際の映像）

2021年にアカウントを開設し、わずかな投稿にもかかわらず、人気を博すTikToker“鼻のJK”。番組では、彼女にアポを取り、素顔を探ることに。取材班が向かったのは福岡。自宅を訪問すると、すっぴんのせいか幼さの残る顔立ちの“鼻のJK”が登場した。

2022年に高校を卒業した“鼻のJK”こと本名・西村珠々。実は彼女、高校時代からインフルエンサーとして企業案件が入るほど知名度を上げていたという。TikTokを始めた理由を聞くと、「高校1年生の時にノリでTikTokを始めました。有名になりたいとかではなくて、自分でスマホを持って顔だけ撮影していました」と説明。だがアカウントが同級生に見られたようで、「バカにしてくる人が結構いて、ムカつくので見返したいと思った。それで、高校2年生の夏に本格的に“鼻のJK”という名前で始めました」と明かす。

当初は今ほど過激な動画ではなかったものの、「やっているうちにどんどん過激になってきて。高校生ながらそういうコスプレを着てました」と振り返る“鼻のJK”。そのため、フォロワー数約32万だった高校3年生の9月にアカウントが停止に。しかしその後、再びアカウントを開設すると「1年半ぐらいで57万フォロワー超えた」のだという。彼女はセクシー路線に進んだことについては「自分の本能。全然迷わずにこれでいこうと思った」と語った。