¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÂç±²Âç¾Þ¡Û»ÍµÜÍ¿´²¤¬ÃÏ¸µ¼þÇ¯µÇ°½é»²Àï¡Ö£±Ãå¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î£Çµ¡ÖÂç±²Âç¾Þ³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤¬£±£³Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡»ÍµÜÍ¿´²¡Ê£³£µ¡áÆÁÅç¡Ë¤Ïº£²ó¤¬ÃÏ¸µ¼þÇ¯µÇ°½é»²Àï¡£¡ÖÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÃÏ¸µ¤ÎµÇ°¤Ê¤ó¤Ç£±Ãå¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤ºà£±¾¡á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æµ¤¹çËþ¡¹¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Á°¸¡¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿£²£°¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¥Ú¥é¤ÏÉáÃÊ¤·¤Ê¤¤´¶¤¸¤Î·Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ªËß¤Î»þ¤Î·Á¤ËÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¤¹¡£¤¤ì¤¤¤ËÃ¡¤¤¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÃÏ¤ÎÍø¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ä´À°¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£