¡ÚÁíºÛÁª¡ÛÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¡¡Í×·Ù²ü¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¤Î¿®¼Ô¤Î¿Í¤¬¤¹¤´¤¯¿ä¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¤¬£±£²Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¥¨¥¤¥È»á¤Ï¡ÖËÍ¤¬¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Åý°ì¶µ²ñ¤ÎÌäÂê¡¢Î¢¶âÌäÂê¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤¿¤«¤âÀÐÇË¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥È¥Ã¥×¤Î´é¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄ¹Ìî¤«¤é¡ÖµìÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¤³¤Î£±Ç¯¤ÎÂÐ±þ¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Î¤È¤¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÁèÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤é¤º¡¢¸õÊä¼Ô¤âÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÆâÉô¤Ç¸¡¾Ú¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÍ¸¢¼Ô¤â¸«¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²ò»¶Ì¿Îá¤Ï¿³Íý¤¬Â³¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¸¡¾Ú¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¿®Ç¤¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ìî¤«¤é¡Ö¥¨¥¤¥È¤µ¤óÅª¤Ë¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤³¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¥¨¥¤¥È»á¤Ï¡ÖµÕ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢º£Ì¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤Î¿®¼Ô¤Î¿Í¤È¤«¤¬¤¹¤´¤¯¿ä¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤ÏÅý°ì¶µ²ñ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÁ´Éô¥¬¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¤·¤éÅý°ì¶µ²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë½ê¤«¤é¤·¤Æ¡¢²ò»¶Ì¿ÎáÀÁµá¤Ë²¿¤«±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¤Ï»ÊË¡¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¦¥ë¥È¥é£Ã¤ÇÊ¸²ÊÂç¿Ã¤¬²ò»¶Ì¿ÎáÀÁµá¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë¤È¤«¡¢ÍýÏÀ¾å¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì»ÔÌ±¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤¬´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£