「夏服マンネリ中」→【しまむら】へ！ 重ねてオシャレ♡「優秀ベスト」

まだまだ夏服の活躍は見込める一方で、コーデはすっかりパターン化。そんなマンネリ気分を吹き飛ばすには【しまむら】で展開されているプチプラベストをGETしてみるのがおすすめです。シャーリングやコード刺繍、メッシュ編みなどを取り入れたデザイン性の高いベストは、重ねるだけでコーデのオシャレ度をグッと高めてくれそう。手持ちのアイテムを活かせる優秀ベスト、ぜひしまむらで探してみて。

ガバッと着て旬度を高めるシャーリングデザイン

【しまむら】「JQDシャーリングベスト」\1,089（税込）

@minamii.__さんが「\990とは思えない可愛さが衝撃すぎる」と驚いた、シャーリングデザインのベスト。肩から胸元にかけてシャーリングを取り入れた深いVネックのデザインは、トップスやワンピースの上からガバッと着るだけでコーデの旬度を高めてくれそうです。背中はリボンで編み上げられており、後ろから見ても抜かりないスタイリングが完成します。

ダブルリボン × コード刺繍が甘口なアクセントに

【しまむら】「コードシシュウベスト」\1,089（税込）

繊細なコード刺繍を取り入れたこちらのベストは、一点投入でトレンド感をまとえるだけでなく高見えにも期待できるのが優秀ポイント。透かし編みにコード刺繍が浮かび上がるデザインは、トップスの上から重ねるだけでアイテムのイメージチェンジを図れます。フロントのダブルリボンもコーデの甘口なアクセントとして機能してくれるはず。

モードに寄せるスポーティーなメッシュ編み

【しまむら】「レディース ベスト」\1,089（税込）

スポーツMIXテイストがトレンドの今年、まるでビブスのようなメッシュ編みのベストは要チェック。シンプルなワンツーコーデにプラスワンでオシャレ感度の高さをアピールできそうです。短めの着丈はシルエットにメリハリを演出しやすいのも魅力。色で遊ばないモノトーンコーデがググッとモードな印象に。

シックなギンガムチェックがほんのり秋を演出

【しまむら】「YUMサッカームジV」\1,639（税込）

甘口に転びがちなギンガムチェックを、大人っぽくハンサムに着こなしやすいこちらのベスト。シャープな深めのVネックとダークトーンの配色が、シックな印象を醸し出す一着です。色と柄のおかげで、着慣れた夏コーデにほんのり秋を香らせられそうなのもGOOD。ウエスト部分にはぐるりとゴムが入っており、女性らしいくびれを演出してくれます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@minamii.__様、

@chii_150cm様、

@natsupoo様、

@__saxxyaxx様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ