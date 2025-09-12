◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第２９節 町田１―１横浜ＦＣ（１２日・Ｇスタ）

町田はホームで横浜ＦＣと対戦し、１―１で引き分けた。後半１１分に先制弾を献上したが、後半４３分にＦＷミッチェル・デュークがＦＷ相馬勇紀の折り返しを頭で合わせて引き分けに持ち込んだ。黒田剛監督は試合後の会見で「終わってみれば１―１という結果で、我々が望んだクリーンシート、勝利からすると、残念な結果になった。ただ、今日は代わって入った選手がしっかりと躍動してくれた。難しい結果になったが、勝ち点１を取って次につながれることを評価し、希望を持って次にむかっていければ」と振り返った。

黒田監督はＤＦ細井響が左サイドから投じたロングスローから、ＤＦ伊藤槙人にゴール前で押し込まれた失点シーンに着目。いわば町田の十八番の得点パターンを相手にやられ、「あのロングスローからの失点があまりにも安すぎた。あそこを０でしのぎ、１―０で勝てる、２点目よりも０で抑えることが我々にとっても有効。そういったことをみんなでもう一度見直してやっていければ」と、今後の反省にすることを誓った。

この試合では日本代表の米国遠征から帰還したＤＦ望月ヘンリー海輝を後半２２分から起用。９日（日本時間１０日）の米国戦で先発した望月にとって、実質の中１日での出場となった。指揮官は「増山朝陽がどこまで出来るか、と。彼が決して悪かったわけではなくて、いい仕事もしていたし、チャンスメイクもしていた。そこは全然問題なかった」と先発の増山をたたえつつ「ただ、先制されたことである程度高さが必要になった。彼も多少疲れはあると思うが、ラスト１５分くらいは出来るだろうと踏んで彼にチャンスを与えた」と意図を説明した。