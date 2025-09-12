「明治安田Ｊ１、町田１−１横浜ＦＣ」（１２日、町田ＧＩＯＮスタジアム）

日本代表ＤＦ望月ヘンリー海輝が０−１の後半２２分から途中出場。日本時間１０日の国際親善試合・米国戦から“中１日”での強行出場だったが、積極的な攻撃参加で流れを呼び寄せチームの勝ち点１に貢献した。望月は「ベストなコンディションではなかったですけど、その中でも自分の今持っているベストは出せた」とうなずいた。

ハードスケジュールに取材エリアでは苦笑いで登場。疲労困憊な様子を見せた。１０日の米国戦後は「飛行機で寝ようと思った」と一睡もしないまま、帰国の便に乗ったが慣れない長距離移動で機中でも寝られなかったという。

１１日１５時に羽田空港に到着し帰宅。ようやく十分な睡眠を取れるかと思いきや「３時くらいに起きちゃった。そこから今日はずっと起きていた」と、以降はコーヒーなどを飲んで「ボーッと」時間を消化し試合に臨んだ。目は充血しており「なかなかできない経験をさせてもらえました」とはにかんだ。

黒田監督は「多少つかれはあったと思うんですけど、ラスト１５分程度は最後できると踏んで、彼にチャンスを与えました」と説明した。