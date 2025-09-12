¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦¤Ô¤ª¤ó¶½¹Ô¡Û¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡¦¥¿¥¤¥Á¡Ö³¤Ìî¡õ¾åÂ¼¡×¤Î¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤ò¾©Îå¡¡²¦ºÂÀï¤Ç¤Î·Þ·â¤Ë¤â°ÕÍß
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¿·Æü¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¡ª¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë£²»þ£²£¶Ê¬¡Ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶½¹Ô¤¬£±£²Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¥¿¥¤¥Á¡Ê£´£µ¡Ë¤ÈÀÐ°æÃÒ¹¨¡Ê£´£¹¡Ë¤¬à±Û¶À¤ÂåÆ®Áèá¤Ç´ÓÏ¿¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥¿¥¤¥Á¤ÈÀÐ°æ¤Ï¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡¢ÅÄ¸ýÎ´Í´¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢³¤ÌîæÆÂÀ¡õ¾åÂ¼Í¥Ìé¡õÂç´äÎÍÊ¿¡õÆ£ÅÄ¹¸À¸¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡££Ô£Í£Ä£Ë¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¢Âç´ä¡¢Æ£ÅÄ¤¬ËÜÂâ¤È¶¦Æ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÍè¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÖÁÈ¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤ÇÆÃÊÌ¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÔÆ±»Î¤Î¥¿¥Ã¥°Àï¤Ï¡¢¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¿¶õµ¤¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÀï¤¤Â³¤±Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Î¥¶¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥¿¥¤¥Á¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¥¿¥Ã¥Á¤ËÀ®¸ù¡£¥¿¥¤¥Á¤¬³¤Ìî¤ËÊá¤Þ¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¶¥Ã¥¯¤¬µß½Ð¤ËË¬¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥ì¥ó¥¸¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤È¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥é¥à¤Î¹çÂÎ¹¶·â¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤à£²¿Í¤À¤¬¡¢Ì¾¥¿¥Ã¥°¡Ö¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥º¡×¤ÎÏ¢·¸¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¿¥¤¥Á¤¬Âç´ä¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥Õ¥£¥¹¥È¤ÎÂÎÀª¤ËÊú¤¨¹þ¤à¤È¡¢¹ç¤ï¤»¤¿ÀÐ°æ¤¬¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ò´éÌÌ¤ËÈ¯¼Í¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç´ä¤òÊú¤¨¾å¤²¡¢¿âÄ¾Íî²¼¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¿¥¤¥Á¤Ï¡Ö¡Ø¿·Æü¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¡ª¡Ù¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò²õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥Ìé¤ÈæÆÂÀ¡£¤ªÁ°¤é¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤³¤ì¡Ê¥¿¥Ã¥°¥Ù¥ë¥È¤òÃ¡¤¯¡Ë¤â¹Í¤¨¤È¤¤¤Æ¤ä¤ë¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤è¡×¤È¡¢ËÜÂâ¤Î£²¿Í¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥Á¡¼¥à·ëÀ®¤ò´«¤á¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¥¿¥¤¥Á¤ÈÀÐ°æ¤Ë¤ÏÂç»Å»ö¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°Éð¼Ô½¤¹Ô¤«¤é³®Àû¤·¤¿¤·¤¿£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡Ê¥æ¥¦¥È¡¦¥¢¥¤¥¹¡Ë¤È£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤Î¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¡×¤ò£Ö£±Àï¡Ê£²£¸Æü¡¦¿À¸Í¡Ë¤Ç·Þ¤¨·â¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤é¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤ËºÆ¹çÎ®¤·¤¿ÀÐ°æ¤Ï¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ç¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤·¤Æ¡¢²¿¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢²¿¤òÆÀ¤¿¤Î¤«ÃÎ¤é¤Í¤¨¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤ÆÌµ°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£