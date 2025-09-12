TGIフライデーズ♡フレアバーテンダー鈴木明広の特製カクテル販売

TGIフライデーズでは、全日本No.1フレアバーテンダー決定戦『JAPAN FLAIR DREAM GAME High-Five 2025』優勝者、鈴木明広(ELEKI)監修のオリジナルドリンクを、2025年9月16日(火)～30日(火)までの期間限定で国内全13店舗にて販売♡ トロピカルジントニックやポップコーンを使ったユニークなカクテルで、映画のようなワクワク感をお楽しみいただけます♪

2代目チャンピオン鈴木明広の限定ドリンク



2代目チャンピオン 鈴木 明広 (ELEKI) 『第2回 JAPAN FLAIR DREAM GAME High-Five 2025』

第2回『JAPAN FLAIR DREAM GAME High-Five 2025』でチャンピオンに輝いた鈴木明広(ELEKI)監修の限定カクテルが登場。

国内全13店舗で、2025年9月16日(火)～30日(火)まで提供されます。

フレアバーテンダーならではの華麗な技術とアイデアを詰め込んだ一杯で、味覚だけでなく視覚でも楽しめる特別な体験を提供します♡

映画のようなトロピカル＆ポップコーンカクテル



監修ドリンクはアルコール・ノンアルコール含む3種類。

トロピカル ジントニック \690（税込\759）は、ジン、ハチミツ、パッションフルーツシロップ、トニックを使用。南国の香りが広がり、映画のワンシーンのような気分に♪

ポップコーン シネマ \790（税込\869）は、メーカーズマーク、ポップコーンシロップ、バニラアイス、キャラメルソース入りで五感で楽しむカクテル♡

ポップコーン シェイク（ノンアルコール） \650（税込\715）は、ポップコーンシロップとバニラアイスを使った濃厚な味わいで、誰でも楽しめます。

期間限定の特別なバー体験を自宅でも



鈴木 明広 (ELEKI) COLORSOL QUALIA

鈴木明広(ELEKI)は、国内外で数々の大会を制した実力派フレアバーテンダー。TGIフライデーズでは、その技術を間近で楽しむことができ、映画館のようなワクワク感を味わえます。

特別な期間限定ドリンクは9月末までの提供。店内での体験はもちろん、お持ち帰りや友人とのシェアもおすすめです♪

TGIフライデーズでチャンピオン監修カクテルを楽しもう

TGIフライデーズで提供される鈴木明広(ELEKI)監修ドリンクは、アルコール・ノンアルコール合わせて3種類♡

トロピカルジントニック\690（税込\759）、ポップコーンシネマ\790（税込\869）、ポップコーンシェイク\650（税込\715）で、映画のようなワクワク感を体験できます。

9月16日(火)～30日(火)の期間限定なので、特別なバー体験をぜひお楽しみください♪