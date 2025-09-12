【放置！？子守り押し付け友】飲み会での様子思いだし…今思えば納得かも？＜第17話＞#4コマ母道場
あなたは友だちから「利用されているな」と感じたら、どうしますか？ 即刻、縁を切りますか？ それとも友だちを失いたくないから、我慢して付き合いを続けますか？ 今回は学生時代の友人と久しぶりに再会したら、「子守り要員」として都合よく利用されてしまったママが主人公のお話です。
第17話 合点がいった
【編集部コメント】
これが人格者と呼ばれるような人がしたことなら驚くでしょうけれど、相手を利用するような考えしかないエリナさんが不倫をしていたところで、さほど驚きはないというのが正直な感想なのかもしれません。とはいえ学生時代のエリナさんは先日ほどひどくなかった様子。よほどプライベートでの不満やストレスが、行動に表れていたということなのでしょう。とはいえ、いくら現状に不満があったからといって、人が不快になるような行動ばかりとるのはよくありません。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・海田あと
