「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１２日、みどりスポーツパーク）

三つどもえで争う女子１次リーグが終了した。全チームが２勝２敗で並ぶ大混戦で、ドローショットチャレンジ（ＤＳＣ）の結果で順位が決定。２４年日本選手権優勝のＳＣ軽井沢クラブが１３日の決勝進出を決め、２位のフォルティウスと、３位で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレが同日のタイブレークで争うことになった。

激闘を繰り広げた３チーム。どのチームにも五輪最終予選（１２月、カナダ）代表入りの可能性がある。取材エリアの雰囲気は三者三様だ。

１位通過のＳＣ軽井沢ク。初戦はロコ・ソラーレに４−１３で大敗したが、スキップ上野美優は「代表決定戦に出られていることが幸せ。うまくいかない不安で（幸せな気持ちを）かき消すよりは、感情の部分で揺らがず集中する気持ち」と前向きに話し、その後は２勝を重ねて１次リーグ首位。「楽しむ」をテーマに掲げ、この日も決勝に向けて「楽しむ代表決定戦にしたい」とキーワードを連呼した。競技への純粋な気持ちを持った平均年齢２２歳の若きチームが、台風の目になりつつある。

２位通過のフォルティウス。初戦から２連敗し、あと１敗でもすれば五輪消滅の危機的状況から、この日に２連勝を飾って戦線に踏みとどまった。取材エリアで、スキップ吉村紗也香は勝敗によって表情は変えず、常に緊張感を持って対応している。２勝のち３連敗で屈した４年前の北京五輪代表決定のリベンジがかかる、１３日のタイブレークへ向けては「上がるか落ちるか、ここが勝負。高い集中力と、みんなで気持ちを１つにして頑張りたい」と、気を引き締めていた。

最後は３位のロコ・ソラーレ。初日２連勝から、この日は暗転の２連敗となったが、スキップ藤沢五月は「こんなもんですよね！」と笑い飛ばした。五輪を含め、これまで数々の修羅場をくぐり抜けてきただけに、余裕すら漂わせる。タイブレークに向けては「これまで無駄に崖っぷちに追い込まれてきたわけではない。その経験を生かして練習してきたことを信じて全員で１つのショットを決めきりたい」と、どんと構えた。

勝つのは、「楽しむ」連呼のＳＣ軽井沢クか、緊張感あふれるフォルティウスか、どんと構えるロコ・ソラーレか。最短でも代表が決まるのは大会最終日の１４日。１３日午前８時開始のタイブレークから目が離せない。