Ä®ÅÄ¡¦Ë¾·î¡¢ÊÆ¹ñÀï¤«¤é¡ÈÃæ1Æü¡É¤Î¶¯¹Ô·³¤Ç½Ð¾ì¡Öº£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥¹¥È½Ð¤»¤¿¡×¡¡¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÌÜ¤¬½¼·ì
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè29Àá¡¡Ä®ÅÄ1¡½1²£ÉÍFC¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç²£ÉÍFC¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢1¡½1¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Ï¢ÇÔ¤òÁË»ß¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿DFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡Ê23¡Ë¤â¸åÈ¾22Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤ÎÊÆ¹ñÀï¤«¤é¡ÈÃæ1Æü¡É¤Î¶¯¹Ô·³¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1»à¼é¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Ë¾·î¤Ï»î¹ç¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢ÎÏ¿Ô¤¤¿¤è¤¦¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÊÆ¹ñÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤«¤é¥·¥«¥´¤ò·ÐÍ³¤·¡¢Á°Æü11Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÌÜ¤ò½¼·ì¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ù¥¹¥È¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âº£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥¹¥È¤Ï½Ð¤»¤¿¤È»×¤¦¡£½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤ÏÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾22Ê¬¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶·â»²²Ã¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£Ï¢ÇÔÁË»ß¤Ë¹×¸¥¤·¡Ö¼«Ê¬¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é²£ÉÍFCÀï¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ°Æü11Æü¡£ÊÆ¹ñÀï¸å¤Ï½¢¿²¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤òÆüËÜ»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¡Ö¾ï¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Àï½ÑÌÌ¤ä¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡×¡£¤À¤¬¡¢Ä´À°¤ÏÆñ¤·¤¯¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤±¤É¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢º£Æü¤â¡Ê¸áÁ°¡Ë3»þ¤¯¤é¤¤¤Ëµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤âÂåÉ½Áª¼ê¤Î½ÉÌ¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤È¤«»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ÂåÉ½Áª¼ê¤Î¤½¤¦¤¤¤¦¶ìÏ«¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÏË¾·î¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤«¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤ÎÏÓ¤Î¸«¤»½ê¤À¤È»×¤¦¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£