英国出身の世界的なプログレッシブ・ロックバンド「ピンク・フロイド」が１９７５年９月１２日にリリースし、世界で２０００万枚以上を売り上げた歴史的名盤「炎〜あなたがここにいてほしい」の５０周年記念盤が１２月１２日に発売されることが、発売から５０周年の１２日に発表された。デラックス・ボックス・セット、ＬＰ３枚組、ＣＤ２枚組、ブルーレイ、デジタル版の他、２ＣＤ＋ブルーレイ、限定７インチ紙ジャケット仕様の日本独自パッケージもリリースされる。

２ＣＤにはボーナストラックとしてスタジオ・レアリティーズ９曲（６曲は完全未発表）を収録。ブルーレイはオリジナルアルバムの初ドルビーアトモスなど４つのミックスと、ボートラ２５曲（スタジオ・レアリティーズ９曲と未発表ライヴ音源１６曲）を収録（オーディオ・オンリー）。映像は１９７５年のツアーから３公演のコンサート・スクリーン・フィルムと、ストーム・トーガソン作のショート・フィルムが収録されている。

ブルーレイに音源として収録される未発表ライヴは、１９７５年４月２６日のロサンゼルス・スポーツ・アリーナでの１３０分を超える公演。当時発売前だった「炎」「アニマルズ」収録曲の初期ヴァージョンや『狂気』全曲演奏が披露された。有名ブートレッガーのマイク・ミラードによる録音に、スティーヴン・ウィルソンによってきめ細かい修復とリマスタリングを施された１６曲が初公式リリースとなる。

デラックス・ボックス・セット（輸入盤のみ）には２ＣＤ、４ＬＰ（このフォーマット限定のクリア・ヴァイナル）、ブルーレイと全フォーマットを収録。特典として「葉巻はいかが ｂ／ｗ ようこそマシーンへ」の日本版７インチ・シングルのレプリカ、未発表写真満載のフォトブック、コミックブック仕立てのツアープログラム、ネブワース公演のポスターが含まれる。

日本盤は日本独自仕様の２ＣＤ＋ブルーレイ、７インチ紙ジャケット仕様とともに、２ＣＤ、１ＬＰ（イエローカラーヴァイナル／輸入盤国内仕様）がリリースされる。

人間が炎に包まれる有名なジャケットをデザインしたヒプノシスのオーブリー・“ポー”・パウエルは次のようにコメントしている。

「１９７０年代、アルバム・ジャケットは音楽そのものと同じくらい重要だった。ジャケットがレコードの売れ行きを左右していたんだ。レコード店には一度に１万種類ものスリーヴが並んでいて、だからこそ僕らの仕事は、群衆の中から抜きんでて目を引くものでなければならなかった。

僕はストーム（・トーガソン）に向かって“人間をどうやって火だるまにする？”と聞いたことを覚えている。当時はデジタル処理なんて存在しない。すると彼は“ポー、実際にやるしかないだろ”と答えた。それで決まったんだ。

忘れてはならないのは、当時ＥＭＩやキャピトルに所属するアーティストの中で、アルバム・カヴァーのクリエイティヴ面に完全な権利を持っていたのはビートルズとピンク・フロイドだけだったということだ。だからこそ僕らは自由にやりたいことができた。それは本当に素晴らしいことだった。当時のフロイドが革新的なバンドであったように、ヒプノシスもまた発明的であり続けようとした。僕らはあの抽象的で謎めいたイメージを守り抜こうと決意していたし、だからこそピンク・フロイドのためにそれを実現できたんだ」