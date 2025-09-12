奄美大島に移住したIMALU（35）が“事実婚”の6歳年上パートナーの存在を告白。「籍入れるオプションも考えてます」と明かした。

【映像】IMALUの6歳年上パートナーの見た目

9月12日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#2が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは磯山さやか。

#2は奄美大島に移住したIMALU（35）の暮らしに密着。IMALUはパートナーと籍を入れず、同棲して3年という。

音楽関係の仕事をしている6歳年上のパートナーとは交際8年。お互いの両親にも紹介済みだそう。籍を入れるか聞かれると、「すごくしゃべります、どうするかって」「入れても入れなくても関係はあまり変わらないので、籍入れるオプションも考えてます」と独特の言葉で表現した。財布は基本的に別々。家事の分担も決めない適度な距離感が心地良いという。

IMALUの楽しみは友人との飲み会。友人はIMALUのパートナーにイギリスの血が入っていると明かし、「カッコいいのよ…ムカつく（笑）」「見た目キアヌ・リーブス」と説明。「キアヌ兄って呼んでる」とIMALUのパートナーを褒めた。

30代で移住を決断した理由には芸能活動の行き詰まり感があったそう。両親の名前の大きさ、自分の実力、なかなか出ない結果などに葛藤し、「このままでいいのか」と悩んでいた時に出会ったのが今のパートナーだった。

リモートワークが進んだこともあり、「奄美大島いいじゃん」と2人の思惑が一致。「お互いのバランスと、直感がビビビッとハマった感じでしたね」と移住を即決し、「海の見える家に住む」という夢を叶えたと語った。