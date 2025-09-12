MEGUMIがバルセロナとの2拠点生活を決めた理由を告白。「東京だけは無理」と明かした。

【映像】MEGUMIのバルセロナの自宅

9月12日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#2が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは磯山さやか。

#2は奄美大島に移住したIMALUの暮らしに密着。MEGUMIもバルセロナと東京の2拠点生活を送っており、「向こうでも仕事が始まっていて。打ち合わせ行った方が早いとか、ビザとか。気がついたら毎月行ったり。慣れてきました」と充実感をにじませた。

きっかけは息子がバルセロナに留学したこと。「家を探すわけ。すると、家賃払うよりも買った方が毎月の支払いが安いなって」「マンションを買うとグリーンカード（ゴールデンビザ）がついてくる。これが今年の3月で終わりだということで、その場で即決して。3回目で家を買った」と当時の勢いを明かした。

MEGUMIは「今もう考えられない、東京だけは無理！」というほど2拠点暮らしを満喫中。「あっち行くと海に入って…。そうしていると『あ、帰って仕事したい』って思ったり」と人生のバランスを語った。