同級生の母（54）と21歳差で結婚した男性（33）が登場。「トイレと仕事以外は全部一緒」というラブラブな暮らしが明らかになり、MEGUMIが「そこまで映させていただいて…」と赤裸々な2人に驚いた。

【映像】33歳男性と一緒にお風呂に入る21歳年上妻

9月12日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#2が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはマッチングアプリで出会った14歳年下夫との再婚が話題になった新山千春。

#2は同級生の母と結婚したイサムさん（33）、みどりさん（54）夫妻に密着。2人は21歳差だが、1年前に結婚してから今までずっとラブラブだそう。

イサムさんはみどりさんが料理している間もべったり。お風呂も毎日一緒だそうで、「一人になるタイミングはトイレと仕事の時しかない」とデレデレした。

お風呂の中を撮影してもらうと、みどりさんは「結婚してから8キロ太った」「鏡に立った時の自分がおぞましい。本当に、更年期って恐ろしいの」と赤裸々に悩みを告白。イサムさんは「俺はちょっとふくよかな方が好き」「人間の摂理だよ。抗おうとしちゃダメだよ」と全肯定した。

明かりを消したベッドルームの撮影も許可してくれた2人。暗闇の中で「チュッ」という音が響き、MEGUMIは「そこまで映させていただいてありがとうございます（笑）」と驚きの声を上げた。