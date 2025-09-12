JO1白岩瑠姫（RUKI）が歌う主題歌「巡星」入り映画『アズワン／AS ONE』予告映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

白岩瑠姫（JO1）が主人公の声優を務める長編アニメーション映画『アズワン／AS ONE』（8月22日公開）より、約4分間の主題歌予告映像が解禁された。

■白岩瑠姫（JO1）がRUKI名義で作詞・作曲した主題歌「巡星」

主題歌は、主人公・ヨウの声を務めた白岩瑠姫（JO1）がRUKI名義で作詞・作曲した「巡星」。白岩は、「映画を見ていただいた後には、映画にマッチしていると思っていただける曲になっているのではと思っています」と語っている。そして公開後からSNSでは、「ヨウの歌がめっちゃ記憶に残ります」「曲が良過ぎる…歌詞が」「ヨウが劇中で歌うところで鳥肌立った。。」と、“歌”に対する熱い声が相次いだ。

さらに、YouTubeで公開された「巡星」のMVは100万回再生を突破し、主題歌への注目も高まり続けている。

■主題歌「巡星」にのせて、物語の核心に迫る予告映像

今回解禁された予告映像は、主題歌「巡星」にのせて未公開の本編シーンを多数盛り込み、数々の場面が展開する。

デブリ除去のためにプルガードの機体とともに飛び出すヴィーゴの姿や、ヴィーゴを助けようと整備士でありながら無断でプルガードに乗って追いかけるラコ。そんなラコが国から追われる身となり、追跡の果てに繰り広げられる大迫力のカーアクションや、意識を失ったラコがヨウと初めて出会う幻想的なシーン。エネルギー資源である「星血（ほしのち）」を巡る争いに巻き込まれたヨウとラコが、ふたりの意識を結合させリアライドする場面、そしてエア・リアルとプルガードの激戦も描かれており、より物語の核心に迫る予告映像となっている。

公開から4週目を迎え、「アズワン3回目鑑賞！だんだん設定が理解できるようになって、どんどん面白くなってくる」「アズワン4回目見てきました!!」と、リピーターの声も続出しており、『アズワン／AS ONE』の勢いはまだまだ止まらない。

■映画情報

『アズワン／AS ONE』

全国公開中

出演：白岩瑠姫（JO1）

白石晴香、武内駿輔、日笠陽子

丸山隆平

原作：『星と翼のパラドクス』

主題歌：「巡星」 RUKI （JO1）(LAPONE ENTERTAINMENT）

監督：静野孔文

キャラクターデザイン：貞本義行

メカニックデザイン：形部一平

配給：ギャガ

(C)SQUARE ENIX, SUNRISE

(C)ASONE製作委員会

