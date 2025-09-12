2025年9月10日、「SPY×FAMILY」Season3の本予告とエンディング（ED）主題歌が公開され、中国のネットユーザーから期待する声が寄せられている。

「SPY×FAMILY」は遠藤達哉氏の漫画が原作。スパイの男性ロイド・フォージャーと、殺し屋の女性ヨル・ブライア、他人の心を読むことができる超能力少女アーニャがそれぞれの素性を隠してかりそめの家族として生活する様子をコミカルに描く。

原作の累計発行部数は3800万部を突破しており、テレビアニメのSeason1が22年、Season2が23年に放送された。そして、その続編となるSeason3が今年10月4日より放送開始となることが分かり、併せて本予告が公開された。

本予告では、アーニャが通うイーデン校に「トニトおばさん」と呼ばれる人物が登場し、トニトの危機に直面するアーニャたちの姿が映し出された。また、エンディング（ED）主題歌の一部が先行公開され、本予告内で日本の歌手・幾田りらが作詞・作曲を手掛けた書き下ろし曲「Actor」を聴くこともできる。

これが中国のSNS・微博（ウェイボー）で複数のブロガーに紹介されると、ネットユーザーから「アーニャが帰ってくる！超楽しみ！」「毎年一番楽しみなのはアーニャを見ることだよ」「10月にはまた新作アニメが見られるのか、うれしい」「『SPY×FAMILY』と幾田りらちゃんのダブル推しだからすごく楽しみ！」「Season3がついに来る！早くアーニャと家族の新しい物語を見たい！」と期待を寄せるコメントが届いた。

また、「本予告だけじゃ全然物足りない！」「安心感のある安定したクオリティー」「正直これは応援しないわけにはいかない」「本予告を見ただけでめちゃくちゃ期待できる」「面白い。こういう精巧な映像が好き」「本予告がとても洗練されてると感じた。本当にすごい」と絶賛するコメントも集まった。（翻訳・編集/岩田）