『バイオハザード』新作、Switch2でも来年2月発売 『バイオハザード レクイエム』
人気ゲーム『バイオハザード』シリーズの新作『バイオハザード レクイエム』が、Nintendo Switch2で2026年2月27日に発売されることが発表された。ナンバリング第9作に相当する最新作となり、こちらの対応ハードはPlayStation5、Xbox Series X|S、Steamでも発売される。
【画像】顔リアルすぎる…新キャラ＆敵！公開された『バイオハザード』新作カット
『バイオハザード レクイエム』は第9作に相当するシリーズ最新作。息詰まる緊張感と震い慄く恐怖、そして死を打ち倒す爽快感―、“レクイエム”はプレイヤーの精神（こころ）を激しく揺り動かし、テクノロジーの進化、クリエイターの重ねた経験は、登場人物に豊かな感情を与え、物語とプレイ体験に没入感をもたらしていくという。
ラクーンシティは、本作の舞台となる合衆国中西部の都市で、かつて世界的な製薬企業アンブレラが拠点としていた。1998年のバイオハザード事件を受け、事態の収拾を急いだ政府による“滅菌作戦”が行われたが、長らくその事実は隠蔽されていた。
『バイオハザード』は、1996年に1作目がPlayStationで発売され、絶望的な状況から、武器やアイテムを駆使し生還していくという“恐怖”をゲームで再現し、「サバイバルホラー」という新しいゲームジャンルを開拓した名作。
家庭用ゲーム機や携帯アプリなどで140作品以上もの商品展開がされているカプコンの人気コンテンツで、世界中で多くのファンから支持され、販売累計本数は全世界で1億本を超える。
【画像】顔リアルすぎる…新キャラ＆敵！公開された『バイオハザード』新作カット
『バイオハザード レクイエム』は第9作に相当するシリーズ最新作。息詰まる緊張感と震い慄く恐怖、そして死を打ち倒す爽快感―、“レクイエム”はプレイヤーの精神（こころ）を激しく揺り動かし、テクノロジーの進化、クリエイターの重ねた経験は、登場人物に豊かな感情を与え、物語とプレイ体験に没入感をもたらしていくという。
『バイオハザード』は、1996年に1作目がPlayStationで発売され、絶望的な状況から、武器やアイテムを駆使し生還していくという“恐怖”をゲームで再現し、「サバイバルホラー」という新しいゲームジャンルを開拓した名作。
家庭用ゲーム機や携帯アプリなどで140作品以上もの商品展開がされているカプコンの人気コンテンツで、世界中で多くのファンから支持され、販売累計本数は全世界で1億本を超える。