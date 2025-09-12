¹¾¸Í¤ÎÅÁÅý¡¢Åìµþ±ØÁ°¤Ë£±£´Æü¤Þ¤ÇÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡ÄÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë¹ç¤ï¤»¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤¡×
¡¡£±£³Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¡ÊÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ËÅìµþÂç²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÅÔÆâÍ¿ô¤Îº×¤ê¤äÅÁÅý·ÝÇ½¤Î¸«½ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤¡×¤¬£±£²Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Î¹Ô¹¬ÄÌ¤ê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Î£³Æü´Ö¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï»³²¦º×¡¦¿ÀÅÄº×¡¦»°¼Òº×¤Î¤ß¤³¤·¤¬Îý¤êÊâ¤¡¢¿À³Ú¤äÅÄ³Ú¡¢ËßÍÙ¤ê¤Ê¤É¤Î·ÝÇ½ÃÄÂÎ¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¡Ö¹¾¸ÍÊ¸²½¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡½éÆü¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä®²Ð¾Ã¤·¤ÎÅÁÅýµ»¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë¡Ö¹¾¸Í¾ÃËÉµÇ°²ñ¡×¡£Ìó£²£°¥¥í¤Î´ú°õ¤òÍ¦ÁÔ¤Ë¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¡ÖÅ»¡Ê¤Þ¤È¤¤¡Ë¿¶¤ê¡×¤ä£¶¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤Î¹â½ê¤Ç±éµ»¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡ÖÄô»Ò¡Ê¤Ï¤·¤´¡Ë¾è¤ê¡×¤Ê¤É¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°Ì¯µ»¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¹Ô¹¬ÄÌ¤ê¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î½¸¤Þ¤ë¹Äµï¤äÅìµþ±Ø¤Ë¤â¶á¤¤¡£Äï¤¬¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥À¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ê¥Õ¥¡¤µ¤ó¡Ê£³£°¡Ë¤Ï¡ÖÄô»Ò¾è¤ê¤â²»³Ú¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤¿¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¡¦ÅÔÃÎ»ö¤Ï¡ÖÅìµþ¤Îº×¤ê¤ÎÆÈ¼«À¤äÂ¿ÍÍÀ¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¹¾¸Í¤ÎÊ¸²½¤Î±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔ¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹¾¸Í¸å´ü¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¡¦²ÎÀî¹½Å¤ÎºîÉÊ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö³¹Ï©Åô¥Õ¥é¥Ã¥°¡×£²£²£¸Ëç¤ò¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¶äºÂÄÌ¤ê¤äÆüËÜ¶¶Ãæ±ûÄÌ¤ê¡¢½©ÍÕ¸¶ÅÅµ¤³¹¤Ë·Ç¼¨¡£¡ÖÌ¾½ê¹¾¸ÍÉ´·Ê¡¡»³²¼Ä®ÆüÈæÃ«³°¤µ¤¯¤éÅÄ¡×¤Ê¤É¡¢¥³¡¼¥¹¶áÊÕ¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¾½ê³¨¤ò¸½ºß¤ÎÉ÷·Ê¤È¸«Èæ¤Ù¤é¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤À¡£
¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤¤È¹ç¤ï¤»¡¢Ìó£²£°£°¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤é½¸¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä´ÑµÒ¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¹¾¸ÍÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÅÔ¤¬ÌÜ»Ø¤¹À¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤Ë¤âÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£ÅÔ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ë¤â±Ç¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¾¸ÍÊ¸²½¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£