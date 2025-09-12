「広島９−０中日」（１２日、マツダスタジアム）

広島の小園海斗内野手が初回１死三塁から、先制の右前適時打を放った。

小園は９日・巨人戦の初回に先制の右越え適時二塁打。１０日の同戦でも初回に先制の右前適時打。前日１１日の同戦では初回に右越えに先制の３号ソロを放っており、これで４試合連続の先制打となった。

小園は三回にも遊撃内野安打を放つなど４打数２安打で打率を・３０５に上げて首位打者をキープすると同時に、１４６安打で並んでいた阪神・近本を置いて、１４８安打で最多安打のタイトルにも前進した。

お立ち台でインタビュアーから４試合連続初回先制打について聞かれた小園が「あんまり言ってほしくないです」とうつむき加減に小さな声で答えると、スタンドからは笑い声が漏れた。

セ・リーグで唯一の打率３割をマークし、首位打者となっている現状について問われた際も「そのこともあんまり言ってほしくないです。そっと見守ってもらいたいです」と、おそよヒーローとは思えない弱々しい回答にまたも笑い声が漏れていた。