¡Ú£Õ¡Ý18»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÅÚÃÅ¾ì¤Ç£´ÅÀº¹¤Ï¤ÍÊÖ¤·¤¿¡ª±äÄ¹¥ß¥é¥¯¥ë¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡¡¾®ÁÒ´ÆÆÄ¡ÖÀ¤³¦°ìÌÜ»Ø¤¹¡×
¡¡²Æì¤ÇÇ®Àï¤¬Â³¤¯Ìîµå¹ñºÝÂç²ñ¡ÖÂè£³£²²ó£×£Â£Ó£Ã¡¡£Õ¡¼£±£¸¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥É¥é¥Þ¤ò±é¤¸¤¿¡£²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¤Ç£±£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£²¼¡¥ê¡¼¥°¡¦¥Ñ¥Ê¥ÞÀï¤Ï±äÄ¹£¹²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï²¬Éô¡ÊÆØ²ìµ¤Èæ¡Ë¤¬¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤Æ£¶¡½£µ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÌµÇÔ¤Î¤Þ¤Þ¡¢£±£´Æü¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÄÉ¤¦Å¸³«¡££±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£¶²ó¡¢°Ù±Ê¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤â¡¢±äÄ¹£¸²ó¤ËÅê¼ê¿Ø¤¬°ìµó£´ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾ìÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é²£ÉÍ¥È¥ê¥ª¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£°ì»àËþÎÝ¤«¤é°¤Éô¡¢±üÂ¼Î¿¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó°Ù±Ê¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£´ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤ÆÅÚÃÅ¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£°Ù±Ê¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤¬ÂÇ¤¿¤»¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£¹²ó¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤Ç²¬Éô¡ÊÆØ²ìµ¤Èæ¡Ë¤Ë¥¹¥¯¥¤¥º¤Î¥µ¥¤¥ó¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¡Ö°ìÈ¯·è¤á¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê²¬Éô¡Ë¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò½Ð¤·¡¢Å¾¤¬¤·¤¿ÂÇµå¤¬¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¥Ê¥¤¥ó¤¬´¿´î¤ÎÎØ¤òºî¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤âÁíÎ©¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÁÒÁ´Í³´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¶ì¤·¤¤»î¹ç¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢£²Ï¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£²£ÉÍÀª¤ÎÂ¸ºß´¶¡¢²¬Éô¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÇ´¤ê¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÏ¢Â³È¿·â¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜÌîµå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»øº²¤Î¿¿¹üÄº¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤È·ëÂ«ÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÀ¼¤ò¤«¤é¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤¤È´¤¡¢µå»Ë¤Ë»Ä¤ë£²Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£