「何着たらいいかわからん！」→【しまむら】へ！ 1枚でオシャレ完成♡「優秀アイテム」

季節の変わり目、どんなコーデを組めばいいか迷う……。そんなとき、シンプルなインナーを合わせるだけでオシャレに決まるオールインワンやサロペットがあると頼りになりそうです。今回【しまむら】で、大人にも似合うデザインを発見！ リラックス感があり、美しいシルエットや上品なカラーも魅力です。コーデに迷ったときの救世主になってくれるはず。

スラリとしたシルエットでスタイルアップが叶いそう

【しまむら】「TT*KIWオールインワン」\2,420（税込）

ストンと落ちる美しいシルエットで、きれいめに着こなせそうなオールインワン。華奢なダブルストラップも、女性らしいポイントに。@minamii.__さんは「最高すぎて既にめっちゃ着てる」のだとか。ホルターネックのタンクトップと合わせてヘルシーに、秋口には長袖のTシャツやカーディガンとのスタイリングもおすすめです。

フェミニンなシャーリングで上品カジュアルに

【しまむら】「シャーリングサロペット」\1,969（税込）

肩から胸元にかけてシャーリングが施されたフェミニンな雰囲気のサロペット。ざっくりとしたVネックがデコルテラインを美しく見せて、ほんのりと色っぽさを漂わせます。リラックス感のあるシルエットで、ストレスフリーに過ごせそう。ひらりと揺れる袖口のフリルがコーデのアクセントになり、さり気なく二の腕のカバーもできそうです。

