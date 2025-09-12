ポケモン新作発表『ぽこ あ ポケモン』来年春に発売 ニンゲンに変身したメタモンが主役
任天堂は12日、ゲームの新情報を発表する番組『Nintendo Direct』（ニンテンドーダイレクト）をYouTubeなどで配信した。Nintendo Switch2ソフトとなる完全新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』が発表された。2026年春に発売される。
【動画】ポケモン版のあつ森？メタモン主役の新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』
ニンゲンの姿に変身した主人公のメタモンが、イチからはじめる、ポケモンたちとの新生活をつくっていくゲームになる。木や石などを材料にして道具を作り、きのみを集めてポケモンたちと分け合いながら、住みやすい場所を作っていく。
ゲームでは、広いマップで、石や木を集めて、いろんなものを作ったり、耕した畑で野菜を育てたり、ポケモンたちの家を建てたり…。いつかは大きな街を作ってポケモンや他プレイヤーを招待するような内容になっている。
