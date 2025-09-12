◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第２９節 町田―横浜ＦＣ（１２日・Ｇスタ）

町田はホームで横浜ＦＣと対戦し、１―１で引き分けた。後半１１分にＤＦ細井響のロングスローからＤＦ伊藤槙人に頭で合わせられて先制弾を献上。しかし後半４３分にＦＷミッチェル・デュークがＦＷ相馬勇紀の折り返しを頭で合わせて引き分けに持ち込んだ。

日本代表の米国遠征から帰還したＤＦ望月ヘンリー海輝は、後半２２分からＭＦ増山朝陽に代わって右ウィングバックで出場。９日（日本時間１０日）の米国戦から実質の中１日でプレーすることになった。後半３２分には米国戦でも見せた左クロスからのヘッディングシュートで好機を演出すると、右サイドからも積極的にクロスを供給し存在感を見せた。望月は「ベストなコンディションではないが、自分が今持っているベストは出せた。（代表では）自分の通用する部分と足りない部分を痛感した。どちらもプラスに捉えてプレーした結果が今日につながった」とうなずいた。

前日の午後に米国から成田空港に帰宅。米国戦後から日本の時刻に合わせて行動するなど対策したが、「飛行機の中でも寝られずに、こっちでも（午前の）３時くらいに起きちゃった。ヨーロッパ組は体調管理とかメンタルでも一流だから、やれているのだと痛感した」。目も充血した状態だった。収穫と課題を得た米国遠征を経て「米国戦の反省はまず対人の部分。（この試合で）ああいう局面があったら振り切られないように意識していた。自分の特長を生かすとなったら（高さを生かした）プレーは価値にもつながるし、チームの力になると思う。それを常に意識しながらやった」と話した。