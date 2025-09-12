『メトロイド』新作、12月4日発売決定 『メトロイドプライム4 ビヨンド』【ニンダイ】
任天堂は12日、ゲームの新情報を発表する番組『Nintendo Direct』（ニンテンドーダイレクト）をYouTubeなどで配信した。Nintendo Switchソフトとなる『メトロイド』の新作『メトロイドプライム4 ビヨンド』が、12月4日に発売されることが決定した。
【画像】かっけぇ！サムスの新たな姿 公開された『メトロイド』新作場面カット
『メトロイド』は、1986年に任天堂が発売したゲームで、遠い未来の宇宙を舞台に、主人公のバウンティハンター（賞金稼ぎ）のサムス・アランが銀河連邦などの依頼によって敵地に潜入し、強敵を倒していくサイエンスフィクションとなっている。
これまで数々のゲーム機でシリーズが発売されてきた人気タイトルで、新作はサムス・アランの新たな戦いを描く。
